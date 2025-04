Festivāla "2Annas" laikā notiks kino pastaiga Rīgas ielās

Apvienība "A Wall is a Screen" dibināta 2003.gadā ar mērķi izveidot īsfilmu pasākumu, kas nekomerciāli izmantotu publisko telpu un parādītu to citā gaismā. Aizvadīto 20 gadu laikā projekts ir attīstījies no politiskās ielu mākslas līdz rūpīgi kūrētiem, vietām pielāgotiem filmu seansiem.