Ārzemēs dzīvojošiem latviešiem būs iespēja iepazīties ar pašvaldību vēlēšanu galvenajām aktualitātēm un balsošanas kārtību

Balsošanai pa pastu no ārvalstīm jāreģistrējas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) e-pakalpojumā "Vēlētāja datu pārvaldība", kas būs pieejams Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā "latvija.gov.lv" un PMLP mājaslapā. Balsstiesīgās personas, kura vēlas piedalīties balsošanā pa pastu, aicinātas savlaicīgi pārliecināties par savu iespēju autorizēties "latvija.gov.lv". Reģistrēšanās balsošanai pa pastu no ārvalstīm būs pieejama no 18.aprīļa. Vēlēšanu zīmes būs jāizdrukā, jāizdara izvēle un jānosūta attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijai, kurai aploksne ar vēlēšanu zīmi ir jāsaņem līdz 6.jūnijam.