Ielūkojamies pašvaldību īres dzīvokļos - daži smird pēc urīna, bet kopumā kvalitāte uzlabojusies!

Mežrozīšu ielā 43 ir jaunuzcelta sociālā māja ar dežurantu. Lielākā no Rīgas sociālajām mājām. Ēkas pirmajā stāvā atrodas Sociālais dienests. Ēkā regulāri tiek veikta kukaiņu indēšana, arī apsekošanas laikā bija manāms, ka notikusi dezinsekcija, par ko liecina baltais pulveris pie vairākām dzīvojamo telpu ieejas durvīm. Apskatītas divas telpas. Arī šeit konstatējams, ka dzīvojamo telpu un arī koplietošanu telpu vizuālais un tehniskais stāvoklis ir atkarīgs no pašiem īrniekiem, viņu dzīvesveida. Ņemot vērā, ka dzīvojamās telpās iekšējie kārtības noteikumi aizliedz smēķēt, īrnieki tomēr atrod iespēju, kā to pārkāpt – proti, aizlīmējot ventilāciju ar līmlentu.