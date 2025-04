Sprūda komandai pievienojas jauni padomnieki, tostarp bijusī "Delnas" vadītāja un Kossovičs

Inese Tauriņa – aizsardzības ministra padomniece aizsardzības industrijas attīstības jautājumos. Inese Tauriņa kopš 2020. gada novembra bija biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” direktore. Pirms tam, no 2019. gada 1. jūnija, viņa vadīja Delnas projektu ”Alianse pret korupciju Latvijā”. No 2017. gada 30. marta līdz 2019. gada 31. maijam bijusi Delnas padomes locekle, bet Delnas biedre ir kopš 2011. gada. No 2016. gada janvāra līdz 2020. gada novembrim viņa bija Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem izpildsekretāre. Viņa ir bijusi Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja. Inesei ir Leidenes Universitātes (Nīderlande) maģistra grāds Eiropas Savienības studijās un Rīgas Stradiņa universitātes maģistra grāds komunikācijas un informācijas zinātnēs. Jau trīs gadus viņa ir zemessardze.