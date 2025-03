Tuvākajās dienās gaiss iesils līdz +17 grādiem, bet tam sekos aukstuma vilnis

Sagaidāms, ka nākamnedēļ nokrišņu būs maz, pūtīs rietumu un ziemeļu vēji, kas no nedēļas vidus kļūs brāzmaināki. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +6 grādiem daļā piekrastes līdz +15 grādiem vietām pārējā valstī. Dažās naktīs termometra stabiņš vietām var noslīdēt nedaudz zem nulles. Atbilstoši pašreizējām prognozēm no 4.aprīļa laiks kļūs aukstāks, iespējama arī snigšana.