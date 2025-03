Sibīrijas bērnu fonds aicina uz bezmaksas piemiņas koncertu “Aizvestajiem”

“Piemiņas koncerts sniegs iespēju apmeklētājiem izjust mūziku, kas savieno tautas vēsturi ar dziļām emocijām. Tas veltīts cilvēkiem, kuri cieta no padomju režīma represijām. Šī ir brīnišķīga iespēja gan pieminēt, gan atcerēties tos, kuri tika izvesti no savām mājām. Kā arī vēlos uzsvērt to, cik svarīgi ir saglabāt piemiņu un izzināt mūsu vēsturi, jo esam daļa no tās,” Dzintra Geka, Sibīrijas bērnu fonda dibinātāja.