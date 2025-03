Top Krīzes vadības centrs: miljons algās un naudas balvās, bet tā izveides likuma vēl nav

Krievijas “ēnu karš” rietumvalstīs ir skaļš un uzstājīgs atgādinājums sakārtot šeit krīžu pārvaldīšanas sistēmas. To pēdējos gados darījusi arī Igaunija un Lietuva. Un pēc aizrādījumiem gan no parlamenta, gan Valsts kontroles puses par neefektīvu krīžu pārvaldīšanu, īpaši pandēmijas laikā, arī Latvijas politiķi apņēmušies to labot. Tagad plāns ir veidot Krīzes vadības centru (KVC), kas būtu premjera pārraudzībā esoša struktūrvienība Valsts kancelejas sastāvā. Attiecīgi likuma grozījumi šobrīd tiek skatīti Saeimā.