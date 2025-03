Latvietis starp labākajiem pasaulē. Dronu pavēlnieks Tomass Pētersons

Viens no dīvainākajiem piedāvājumiem, ko Tomass saņēmis, bijis no ļaudīm, kas vēlējušies, lai viņš ar dronu nogādā paciņu. “Viņi man līdz galam neizskaidroja, bet es sapratu, kam tas domāts – nogādāt to pāri robežai. Centos no viņiem atkratīties, tādās lietās negribu iesaistīties,” teic Tomass.