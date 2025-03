Gribas būt tuvāk dabai? Rīdziniekiem ir iespēja lēti noīrēt dārza platības

Attiecībā uz vērtību zemes nomas maksa ir 1,5% no kadastrālās vērtības līgumiem uz laiku no 1 līdz 3 gadiem un 2,5% līgumiem no 3 līdz 5 gadiem. Neaizmirstiet, ka jāapmaksā arī atkritumu izvešana. "Cena ir atkarīga arī no zemes gabala platības. Nomas maksa var svārstīties no 5 līdz 70 eiro gadā atkarībā no zemes gabala platības. Šim gadam līgums pagaidām nav noslēgts, taču pērn vērtība bija 0,11 eiro bez PVN par vienu kvadrātmetru."