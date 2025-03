Aizturētas divas personas, kuras turētas aizdomās par sievietes nožņaugšanu parāda dēļ

Pašreizējā policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka starp aizdomās turētajiem un mirušo sievieti bija domstarpības, kas saistītas ar naudas parādu, un tāpēc sieviete nožņaugta. Tāpat personas salasījušas divus maisus ar mantām no sievietes dzīvokļa un aizbēgušas pa logu.

Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 117. panta 9. un 10. punkta – par slepkavību pastiprinošos apstākļos, proti, ja tā izdarīta mantkārīgā nolūkā un ja to izdarījusi personu grupa. Par šādu noziegumu soda ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz 20 gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.