Autovadītāju ievērībai: 15. martā tiks slēgts Ģertrūdes ielas posms

Sestdien, 15. martā, no plkst. 7.00 līdz plkst. 24.00 Ģertrūdes ielas posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Tērbatas ielai slēgs transportlīdzekļu satiksmi. Tāpat minētajā laika periodā nepieciešamības gadījumā līdz 3 minūtēm ierobežos vai slēgs transportlīdzekļu, gājēju, velosipēdu un elektroskrejriteņu kustību Ģertrūdes ielas posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Tērbatas ielai un Martas ielas posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Tērbatas ielai.