No ezera Jēkabils novadā izcelts bojāgājušais...

Sestdienas vakarā netālu no Lībiešu ielas Liepājā glābēji palīdzēja no meža izkļūt cilvēkam, kas tajā bija apmaldījies. Lai cilvēkam palīdzētu atrast ceļu ārā no meža, ugunsdzēsēji glābēji ar viņu sazinājās telefoniski.