Tikai divu stundu laikā sievietei izkrāpj 1500 eiro

5. martā Valsts policijā saņemts iesniegums no kādas kurzemnieces, kura kļuvusi par krāpnieku upuri. Cietusī saņēmusi zvanu no sievietes, kura dēvējusi sevi par mobilo sakaru operatora darbinieci un piedāvāja mobilo tālrunu “Samsung”. Uzreiz pēc šī zvana saņemts zvans no vīrieša, kurš dēvējis sevi par drošības ekspertu un paziņoja sievietei, ka iepriekšējā sarunā viņa ir apkrāpta un esot nepieciešams nosaukt bankas datus, lai nepazaudētu visu naudu.