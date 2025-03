“Straume” saņem arī Francijas nacionālo kino balvu „Cēzars”.

Režisora Ginta Zilbaloža animācijas filma „Straume” veidota kā triju valstu kopražojums, sadarbojoties studijām "Dream Well Studio" (Latvija), "Sacrebleu Productions" (Francija) un "Take Five" (Beļģija), tāpēc arī Francijā filma var tikt vērtēta nacionālās balvas konkurencē. Francijas pusi šajā kopdarbā pārstāv studija "Sacrebleu Productions", producents Rons Diānss (Ron Dyens), skaņu režisors Gurvals Koiks-Gallass (Gurwal Coic-Gallas), galvenais animators Leo Silī-Pelisjē (Léo Silly Pélissier), ražošanas vadītāja Francijā Virdžīnija Gilmino un citi animācijas profesionāļi.