Divām sievietēm paveicas: policijai izdodas notvert krāpniekus ar visu viņiem iedoto naudu

Ceturtdienas vakarā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas saņēma informāciju, ka Augšdaugavas novadā, Dubnas pagastā un Daugavpilī telefonkrāpnieki ir zvanījuši divām 1952. gadā dzimušām sievietēm. Telefonkrāpnieks abām personām meloja, ka viņu tuvinieki ir izraisījuši ceļu satiksmes negadījumus. Krāpnieki prasīja sievietēm apmaksāt operācijas izdevumus it kā negadījumā cietušām personām, kurām ir vajadzīga steidzama operācija. Krāpniekam izdevās iegūt sieviešu uzticību, kā rezultātā, no vienas sievietes izkrāpa 5 000 eiro un no otras personas 7 400 eiro skaidrā naudā. Policijas rīcībā ir informācija, ka krāpnieks pie cietušajām personām ieradās klātienē, lai paņemtu naudu.