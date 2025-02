Vairākas latviešu diasporu biedrības iestājas par tālmācībām

Kā norāda likumprojekta autori, pēc Valsts statistikas pārvaldes datiem, kopš 2000.gada no Latvijas ir emigrējušas aptuveni 400 000 personas. Negatīvie dzimstības rādītāji un pieaugošā emigrācija ir iemesls latviešu valodas lietotāju skaita samazinājumam pasaulē. Ārpus Latvijas latviešu valodas lietotāju skaits ir atkarīgs no diasporas kopienām un to aktivitātēm valodas uzturēšanā. Tomēr, mainoties emigrācijas intensitātei un pieaugot ārvalstīs dzimušo latviešu skaitam, pastāv risks, ka latviešu valodas prasme diasporā varētu samazināties. Piemēram, bērniem, kuri emigrācijā pavadījuši ilgāku laiku vai dzimuši ārvalstīs, latviešu valodas prasme bieži ir zemāka. Izglītības sistēma un normatīvie akti Latvijā zināmā mērā neveicina latviešu valodas popularizāciju un apgūšanu ārvalstīs dzīvojošām personām. Ārvalstīs dzīvojošiem, tālmācības iespēja ir bieži vien vienīgais risinājums turpināt apgūt latviešu valodu un vēsturi, bet ir vairāki ierobežojoši faktori.