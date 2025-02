Kādi ir pārtikas cenu veidošanās principi lielveikalu plauktos

Tirgošanās ir bizness, un neviens uzņēmējs nav ieinteresēts strādāt neizdevīgi, tāpēc arī attiecības ar piegādātājiem ir abpusēji izdevīgs pasākums. Par runām, ka piegādātāji ir apspiesti un baidās par to izteikties, gribas pasmaidīt. Esam vienmēr bijuši atvērti sarunām un sadarbībai, bieži konsultējam piegādātājus par to, ko un kā viņiem vajadzētu darīt, lai produkts kļūtu konkurētspējīgāks. Tāpēc mani mulsina ideja par to, ka attiecības ar piegādātājiem, kas bez papildu uzraudzības ir veiksmīgi darbojušās jau daudzus gadus, pēkšņi jārisina ar valsts iejaukšanos caur likumdošanu.