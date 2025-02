Valdība pārdala 3,34 miljonus eiro, lai turpinātu "RB Rail" projektu

Kopuzņēmumam RB Rail AS nav citu ieņēmumu, kā tikai EISI finansējums un dalībvalstu līdzfinansējums, tāpēc projekta aktivitāšu ieviešanas neattiecināmās izmaksas ir jāsedz no valsts budžeta līdzmaksājuma formā. RB Rail AS gadījumā Baltijas valstis projekta kopīgo aktivitāšu neattiecināmas izmaksas līdzfinansē vienlīdzīgās daļās (33,33% apmērā), bet savas valsts aktivitātes pilnā apmērā. Ar piešķirto finansējumu tiks segti neattiecināmie izdevumi un vispārējās vadības izmaksas Latvijas daļai, ko līdzvērtīgā apjomā nodrošina arī Lietuva un Igaunija.