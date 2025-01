Latvieši pensijā gribētu ceļot un pievērsties hobijiem, bet tam vajag naudu: par pensijas uzkrājumu ir jādomā laikus

Iedzīvotāju atbildes liecina, ka jaunieši vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem visbiežāk min vēlmi attīstīt hobijus (53%) un apceļot pasauli (47%). Arī vecuma grupās no 25 līdz 44 gadiem ir vērojamas līdzīgas tendences. Turpretim vecuma grupā no 65 līdz 75 gadiem prioritāte ir laika veltīšana ģimenei (28%) un hobiju attīstīšana (28%). Visās vecuma kategorijās tiek augsti vērtēta arī vēlme baudīt bezrūpīgu dzīvi Latvijā, ceļojot un iepazīstot vietējo kultūru.