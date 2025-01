Premjere uzdod izvērtēt rīcību un uzlabojumus pēc dronu incidenta Rīgas lidostā

Premjere uzdevusi SM sadarboties ar Aizsardzības ministriju (AM), kura, pēc premjeres vārdiem, ir iegādājusies gaisa aizsardzības sistēmu un šobrīd strādā ar jaunu sensorsistēmu, lai identificētu dronus. "Es uzskatu, ka visām sistēmām, kas Latvijā tiktu uzstādītas no valsts puses, savstarpēji jābūt sadarboties spējīgām, tāpēc jāizvērš sadarbība starp AM, SM un Iekšlietu ministriju, skatoties no gaisa aizsardzības, objektu identifcēšanas un notriekšanas spējām," sacīja premjere.