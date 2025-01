 VVD no Mazā Baltezera izņem nelikumīgus tīklus aptuveni 800 m garumā.

No ezera tika izņemti 10 kopā savienoti tīkli aptuveni 800m garumā. No tīkla atbrīvoti un dzīvi atlaisti atpakaļ ezerā seši zandarti, viena līdaka un viens plaudis. Pēc paziņošanas VVD, makšķernieki motorlaivā sagaidīja vides inspektorus un norādīja vietu pie krasta, kur sākās tīkli. Tīkla linums bija salīdzinoši tīrs, kas liecina, ka tas ievietots nesen. Potenciālie tīklu īpašnieki visticamāk izmantoja šo brīdi, kad ezerā ziemā vairs nav neviena makšķernieka no laivām. Reizēm šādi, ziemas sākumā ievietoti tīkli, paliek zem ledus un kļūst par zivju kapsētām.