Vēstures pētnieks Gustavs Strenga vīlies Rinkēviča teiktajā par zinātni

“Šodien ļoti saskumdināja mūsu Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča teiktais “Rīta Panorāmā” par to, ka, lai taupītu budžeta līdzekļus varētu atteikties no "strīdīgām zinātnes programmām". Latvijā jau 20 gadus ir viens no viszemākajiem zinātnes finansējumiem Eiropas Savienībā un tagad vēl ņems pētniecībai nost naudu,” iekš “Facebook” raksta pētnieks.