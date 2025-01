Zolitūdē liftā iesprūdis mazgadīgs bērns. Rīgas dome skaidro, ka situācija nebija ārkārtēja

Kabanova atklāj, ka biežākie iemesli, kādēļ nostrādā liftu drošības mehānismi, ir to šūpošana, lēkāšana, pārslodze, durvju mehānismu ietekmēšana, pogu haotiska spaidīšana. "Svarīgākais ir tas, ka neatkarīgi no iemesla labi strādā visi lifta drošības mehānismi," apstiprina uzņēmuma pārstāve. Viņa norāda, ka liftu speciālistu ieteikumi paredz lifta pareizu un drošu lietošanu – braucot liftā, to nedrīkst nešūpot, tajā nedrīkst nelēkāt un aiztikt durvju mehānismu. Savukārt, ja lifts apstājas starp stāviem, nekādā gadījumā nedrīkst mēģināt tikt laukā saviem spēkiem, bet gan jāgaida lifta speciālistu brigāde. Ja pasažierim paliek slikti, jāsauc arī glābšanas dienests pa tālruni 112.