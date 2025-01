Kāda ir Latvijas iedzīvotāju pensiju nākotne? 82% cilvēku negatavo sevi vecumdienām

Čulkstēns uzsver, ka "gan privātie pensiju fondi, gan uzkrājošā dzīvības apdrošināšana šobrīd ir galvenie instrumenti ilgtermiņa uzkrāšanai pensijai, un to popularitāte pakāpeniski pieaug. (..) Tomēr 82% iedzīvotāju, kas ir kliedzošs skaitlis, joprojām regulāri nekrāj pensijai. Savukārt tie, kas sāk krāt, to dara 55 gadu vecumā, kas ir par vēlu, lai sakrātu pietiekami." Kad tad ir vērts sākt? Tiklīdz parādās pirmie stabilie ienākumi, tātad apmēram no 25 gadu vecuma.