Ugunsgrēkā Cēsīs gājis bojā cilvēks...

Savukārt naktī uz šodienu plkst.1.57 ugunsdzēsēji devās uz Liepu ielu Līvānos, kur divstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas 15 kvadrātmetru platībā. No pirmā stāva dzīvokļa ugunsdzēsēji izglāba vienu cilvēku un suni, bet no ēkas saviem spēkiem bija evakuējušies trīs cilvēki, no kuriem viens nodots NMPD mediķiem. Darbs notikuma vietā noslēdzās divu stundu laikā.