Lancmanis: nelietoju vārdu Dievs, tas man šķiet lecīgi. Saku – providence. Un to vienmēr esmu jutis...

Vērojot norises Latvijā un pasaulē, mākslinieks tic: "Manī atstāja dziļu iespaidu, ka Latvija mācās no kara, no briesmām, mācās būt gatava, bet tajā pašā laikā dara to, kas jādara – notiek politika, saimniecības darbi, arī kultūra. Un tā ir tā īpatnējā civilizācijas lieta, brīnums. Viss ir cenšanās pēc normālas dzīves. Bet to vienmēr pārrāvuši karš un mēris. To mēs tagad pieredzam atkal kā 3 .pasaules karu tādā mīkstajā variantā un ar visu no tā izrietošo. Tāpēc interesanti redzēt, kā pasaule mainās. Karš nāk kā katalizators cilvēces nākošajam attīstības posmam. Mums tas ir jāuzlūko arī filozofiski un ar milzīgu atbildības sajūtu. Kad ir karš un mēris, parādās cilvēka pašspēja, jāmāk to pieņemt ar cieņu, kā izaicinājumu veidot savu dzīvi un pareizi sadarboties ar pārējiem. Tāpēc, jā, no vienas puses es dziļi pārdzīvoju notiekošu Ukrainā, un mana visdziļākā līdzjūtība, bet tajā pašā laikā es aizrautīgi to uztveru kā jaunu civilizācijas attīstības etapu. Karš no vienas puses ir briesmas, bet no otras puses – tas ir izrāviens.”