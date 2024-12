Krāpnieki uzdodas par CSDD: izkrāpti tūkstoši eiro viltus īsziņu veidā

Savukārt 14. decembrī Rīgā saņemts iesniegums no vīrieša par izkrāptiem 240 eiro. Arī viņš bija saņēmis viltus īsziņu ar to, ka CSDD administratīvais sods ir nosūtīts piespiedu parāda piedziņai. Pašreizējā informācija liecina, ka vīrietis atvēris atsūtīto saiti, ievadījis bankas datus un apstiprinājis ar Smart-ID PIN 2, kā rezultātā no viņa bankas konta noņemta nauda. Līdzīgā veidā arī kādam vīrietim Liepājā izkrāpti 200 eiro.