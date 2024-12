Opozīcijas deputāti augstu vērtē "Rail Baltica" izmeklēšanas komisijas gala ziņojuma nozīmi

Par ziņojuma apstiprināšanu nobalsojuši četri deputāti no opozīcijas partijām - komisijas vadītājs Kulbergs, Artūrs Butāns (NA), Amils Saļimovs ("Stabilitātei") un Kristaps Krištopans (LPV). Savukārt no balsojuma atturējās valdības koalīcijas partiju deputāti Skaidrīte Ābrama (P), Atis Labucis (JV) un Ģirts Štekerhofs (ZZS). Ābrama un Labucis iebilda atbildīgo personu saraksta veidošanai, uzskatot to par subjektīvu vērtēšanu.