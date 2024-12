Visiem pedagogiem zemākā darba algas likme pieaugs par 2,6%

Lai nodrošinātu pieaugumu, palielinātas viena izglītojamā izmaksas. Piemēram, bērnam pirmsskolas izglītības programmās mērķdotācijas apjoms palielināts no 129,44 eiro uz 132,81 eiro, 1.-6.klases skolēnam - no 121,93 eiro uz 125,10 eiro, 7.-9.skolēnam - no 157,12 eiro uz 161,21 eiro, bet 10.-12.klases skolēnam - no 168,84 eiro uz 173,23 eiro.