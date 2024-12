"Varēja izplatīties dažādas infekcijas!" VVD apturējis medicīnas atkritumu apsaimniekotāju, kas radīja biodrošības risku

“Bīstamo atkritumu, it sevišķi medicīnas atkritumu apsaimniekošanai, ir izvirzītas īpašas prasības to savākšanai, uzglabāšanai un apstrādes darbību veikšanai. Vides riski ir saistīti ne vien ar dažādu bīstamu priekšmetu potenciālu nonākšanu vidē vai ar lietus ūdeņiem, izskalojoties piesārņojumam no neatbilstoši uzglabātiem atkritumiem, bet arī ar biodrošības apsvērumiem, piemēram, dažādu infekciju izplatību. SIA „ALL recycling” jau iepriekšējos periodos savā darbībā ir pārkāpusi normatīvo un VVD izdoto administratīvo aktu prasības,” par pārkāpumiem objektā stāsta VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktors Kalvis Avotiņš.