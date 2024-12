Skolēniem un vecākiem: kad un cik ilgi būs brīvdienas

Pirmais semestris ilgs no 2025. gada 1. septembra līdz 19. decembrim. Otrais semestris 1.–8. klasēm un 10.–11. klasēm – no 2026. gada 5. janvāra līdz 29. maijam. 9. klasēm 2. semestris ilgs no 2026. gada 5. janvāra līdz 12. jūnijam, bet 12. klasēm – no 2026. gada 5. janvāra 19. jūnijam.