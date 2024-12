"Ievests no Latvijas zemniekiem!" Durvis vērusi pirmā latviešu kafejnīca Japānā

"Latviešu maltītes ir spilgtas un gardas. Augsti novērtēju to, ka izmantoti dabiski dārzeņi ir bez pesticīdiem," norāda kāds kafejnīcas apmeklētājs. "Kafejnīcā var nobaudīt reti sastopamos latviešu ēdienus. Tāpat šeit iespējams iegādāties zāļu tējas, suvenīrus un medu no Latvijas. Es noteikti vēlos šeit atgriezties!" norāda kāds cits. Bet vēl kāds atzīst, ka "kafejnīcā piedāvātās maltītes ir ļoti gardas, un viņam esot iepatikusies "rozā zupa", kas tiek pagatavota no kefīra un bietēm".