Pieprasījums pēc Ziemassvētku eglītēm ir pieaudzis...

SIA "Egļu serviss" pārstāvji aģentūrai LETA atzīmēja, ka visbiežāk iedzīvotāji iegādājas cirstās "Nordmann" šķirnes egles izmērā no 1,75 līdz 2,25 metriem, kā arī egles podiņos, kuru garums ir līdz 1,5 metriem. SIA "e-glītes.lv" pārstāvji norādīja, ka mājsaimniecības visbiežāk izvēlas egles, kas ir no 1,5 līdz divu metru garumā, savukārt juridiskās personas izvēlas lielākas egles - no 2,5 līdz trīs metriem - izvietošanai ārpus telpām vai hallēs.