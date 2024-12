Gruzijas pilsones viedoklis: "Gruzijas sapnis" grauj demokrātijas pamatus un apdraud valsts nākotni

Protesti Gruzijā liecina par to, ka prokrieviskā Gruzijas valdība kopš 2012. gada, kad tā tika ievēlēta, ir visus iedzīvotājus “uzkurinājusi”. Situācija ir ļoti kritiska, notiek masveida aresti, ir neticami daudz pierādījumu par policijas brutalitāti un spēka pielietošanu pret miermīlīgiem protestētājiem. Es no sirds jūtu līdzi visiem protestētājiem, kuri cīnās par savu valsti, un es nekad nebeigšu pievērst uzmanību Gruzijai. Es to darīšu, kad vien spēšu.