Politiķi norāda: Latvija veidojusi kontaktus ar abām ASV partijām, tādēļ Trampa ievēlēšana nepārtrauks valstu sadarbību

Atbildot uz “Ziņnešu” jautājumu par to, vai pašai Eiropai būtu jāuzņemas lielāka loma sevis aizsargāšanā, ārlietu ministre norāda: “Tas, ka valstīm ir jāpalielina aizsardzības izdevumi – to ir visas, gan ASV administrācijas, gan baltieši, gan citi visu laiku atbalstījuši. Pēc 2022. gada pilna mēroga iebrukuma gan Vācija, gan citas valstis ir pilnīgi skaidri pateikušas, ka tās palielinās savus aizsardzības izdevumus. Un ko tas dod? Tas nozīmē to, ka ir ne tikai papildu aizsardzības spējas, kas ir vajadzīgas - gan pretgaisa, gan citas, kas tiek ražotas, - bet arī tas, ka ir lielākas iespējas palīdzēt Ukrainai.”