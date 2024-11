Uz nenoteiktu laiku slēdz Saulkrastu sporta un ģimeņu centra ēku, būvnieki iesaka to nelietot

Saistībā ar vērojamo mitruma pilēšanu atsevišķās vietās no zāles griestiem, tika konstatēts, ka, iespējams, to rada kondensāts, kas rodas, jo zāles jumtam nav atbilstošs konstruktīvas risinājums – tvaika izolācija, minimāla siltumizolācijas kārta, līdz ar to vienlaikus ar telpiskās noturības risinājumiem būs jāveic jumta energoefektivitātes uzlabošana.