92 gadus vecais kungs, kuram piespriests cietumsods, savu vainu neatzīst. Prokurors noraida viņa izteiktos iemeslus

Pēc gājējas notriekšanas apsūdzētā vadītais transportlīdzeklis nobrauca no Jelgavas ielas brauktuves un uzbrauca uz ietves, kur turpināja pa to braukt līdz notrieca citu personu. Nobraucot no ietves, apsūdzētā vīrieša vadītais transportlīdzeklis iebrauca atpūtas soliņā.