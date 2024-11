"Tu tikko izglābi 3 dzīves, ieskaitot bērna!" Māmiņa no sirds pateicas vīrietim, kurš brīdinājis par alni

"Paldies laipnajam vīrietim, kurš vakar (nedēļas nogalē) ap 21.30 brauca uz Patarnieku pusi. Viņš mūs izglāba no briesmīgas sadursmes ar alni! Bail domāt, kā viss varēja beigties, ja nebūtu tevis. Tu tikko izglābi mūsu dzīvības. Trīs dzīves, ieskaitot mana bērna dzīvi. Gribēju apgriezties, pieskriet un apskaut," ierakstā sieviete no sirds pateicas vīrietim un vēl visu to labāko viņam un viņa mīļajiem.