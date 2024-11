Rīgā līdz priekšpusdienai gaidāma snigšana - apkaimēs sāks izdalīt smiltis ietvju uzturēšanai

Smiltis šodien varēs saņemt lapu nodošanas punktos no plkst.9 līdz 11 Mežaparka apkaimē pie Siguldas prospekta Nr.12, no plkst.13.20 līd 15.20 Čiekurkalna apkaimē, Rusova un Čiekurkalna 6. šķērslīnijas krustojumā, no plkst.16.50 līdz 18 Vecāķu apkaimē pretī Garciema ielai Nr.10