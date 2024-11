Linards Sisenis: Zemkopības ministrijas iniciatīva birokrātiskā sloga mazināšanā ir atbalstāma

Ja vēl pirms Otrā pasaules kara 26% no Latvijas teritorijas bija meži, tad šis rādītājs ir pieaudzis līdz 53%. Atšķirībā no daudzām postindustriālajām valstīm Latvijā pēdējo 100 gadu laikā mežs nav samazinājies, bet tieši otrādi – tā teritorija ir stipri pieaugusi. Turklāt tajos mīt daudzi desmiti aizsargājamu un bioloģiski vērtīgu augu un dzīvnieku sugu, un tas ir indikators tam, ka daudzas mežkopju paaudzes ir saimniekojušas, domājot par ilgtspēju, un daudzveidība mežos ir saglabāta līdz mūsdienām. Jāatzīmē, ka daļai aizsargājamo sugu populācijas ir ne vien samazinājušās, bet palielinājušās. Kā piemēru var minēt kaut to pašu mazo ērgli. Un ja jau sabiedrībai populistiski tiek “ieborēts”, ka viss ir slikti, tad rodas retorisks jautājums – ja jau meži Latvijā tiek apsaimniekoti tik nepareizi, bet citviet Eiropā pareizi, tad kādēļ Latvijas mežos ir saglabājusies šī sugu daudzveidība, bet tur kur “visu dara pareizi” nav?