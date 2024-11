Mārcis Auziņš: Skolā jāmācās precīzi domāt un patiesi just

Ar šīm precīzās domāšanas iemaņām ir līdzīgi kā ar citām mūsu dzīvei svarīgām prasmēm. Ja mēs tās neapgūstam tajā vecumā, kad tām ir objektīvi pienācis laiks, viegli var gadīties, ka mēs tās nespēsim apgūt arī vēlāk. Ir zināmi traģiski piemēri, kad cilvēks agrīnā bērnībā tādas vai citādas nelaimes dēļ ir bijis izolēts no sabiedrības vecumā, kad citi bērni mācās runāt, sazināties ar apkārtējiem ar valodas palīdzību. Šiem nelaimīgajiem spēja runāt pilnībā nekad neattīstās. Līdzīgi arī precīzi domāt ir jāmācās no bērnības, no pirmajiem skolas gadiem un pat vēl agrāk. Ja to nedara savlaikus, iespējams, vēlākos dzīves posmos to izdarīt kļūst ļoti grūti.