"2,43 promiļu reibumā brauca pa pretējo joslu!" Balvu novadā pieķerta māmiņa, kas reibumā ar auto pārvadāja savus mazgadīgos bērnus

Tāpat pret māti uzsākts administratīvā pārkāpuma procesi par bērnu uzraudzīšanu, atrodoties alkohola ietekmē, kas var ierobežot spējas nodrošināt bērna drošību un aizsardzību no iespējamiem bērna dzīvības un veselības apdraudējumiem, ja to izdarījusi persona, kura atbildīga par bērna uzraudzību. Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu, par šādu administratīvu pārkāpumu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 210 eiro. Policija uzsver, ka viens no vecāku atbildīgākajiem un svarīgākajiem uzdevumiem ir rūpēties par bērnu dzīvību un drošību!