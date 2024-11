No slapja sniega līdz brāzmainam vējam – nākamnedēļ Latviju šķērsos vairākas nokrišņu zonas

Latvijas Republikas proklamēšanas dienā vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidrietumiem, rietumiem, naktī un no rīta brāzmās sasniedzot 15 līdz 18 metrus sekundē. Otrdien vējš pierims un pūtīs no dienvidu puses. Gaisa temperatūra gan nakts, gan dienas stundās būs +3…+8 grādu robežās, vien naktī uz otrdienu gaiss atdzisīs līdz 0...+3 grādiem.