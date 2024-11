Valdība neceļ cenas mazāk saldinātiem dzērieniem, bet saldie un alkoholiski dzērieni kļūs dārgāki

Līdz ar to plānots, ka alkoholisko dzērienu starpproduktiem ar absolūtā spirta saturu līdz 15 tilpumprocentiem akcīzes nodokli līdzšinējo 148 eiro par 100 litriem vietā no nākamā gada 1. marta plānots celt līdz 159 eiro, no 2026. gada marta - līdz 192 eiro, bet no 2027. gada marta - līdz līdz 202 eiro.