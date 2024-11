Bezdarba līmenis Latvijā oktobrī saglabājies nemainīgs

Visstraujāk reģistrētā bezdarba līmenis oktobrī pieaudzis Kurzemē - par 0,2 procentpunktiem, mēneša beigās veidojot 4,9% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. Savukārt Zemgalē un Vidzemē reģistrētā bezdarba līmenis oktobrī nav mainījies un mēneša beigās bija attiecīgi 4,8% un 5% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. Pagājušā gada beigās Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis bija 5,7% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita.