Mūžībā devusies viena no Latvijas ainavu arhitektūras leģendām – Gundega Lināre

1970. gadā viņa strādāja par pedagogu Dārzkopības Tautas universitātē, pēc tam no 1992. līdz 2015. gada Latvijas Lauksaimniecības universitātē, dodot nozīmīgu ieguldījumu jauno ainavu arhitektu izglītībā. 1995. gadā viņa bija Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības dibinātāju grupā un biedrības viceprezidente no 1999. līdz 2002. gadam, bet no 2002. gada – Goda biedre