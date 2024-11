Kādēļ Aizsardzības ministrijas fotografēšana var izmaksāt 1400 eiro?

"Tiek noskaidrota personas identitāte un ar to veiktas pārrunas, lai noskaidrotu rīcības motīvus. Personai, kas veikusi nesankcionētu objekta fotografēšanu vai filmēšanu ir pienākums uzrādīt un pēc tam no savas ierīces izdzēst uzņemtās fotogrāfijas vai videomateriālus. Ja persona atsakās darīt iepriekš minēto, tad var sodīt par amatpersonas, šajā gadījumā Militārās policijas, likumīgo prasību nepildīšanu." AM skaidro, ka par minētajiem pārkāpumiem var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 700 euro, bet juridiskai personai no 200 līdz 14000 euro.