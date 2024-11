"Nē. Varu galvu likt ķīlā." Bunkus lietā notiesāti neesot īstie; šauts vispār no citas vietas

"Lietā ir eksperta atzinums, šajā gadījumā tas ir vērtējams kā speciālista atzinums, kurš ir norādījis, ka, veicot dažādus tehniskos aprēķinus, matemātiskus aprēķinus, viss norāda uz to, ka vislielākā iespējamība tomēr ir, ka šauts ir no citas vietas. Tas norāda to, ka no konkrētās automašīnas, kā ir norādīts apsūdzībā, šaut nebija iespējams, " raidījumam norāda zvērināta advokāte, M.Uļmana aizstāve, Olita Kauce.