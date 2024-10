Cēsis – Latvijas kultūras galvaspilsēta 2025. Kādi notikumi gaidāmi

Lai izceltu to, ka kultūra ir daļa no mūsu ikdienas dzīves, gada laikā norise būs balstīta piecos tematiskajos blokos – demokrātija, izglītība, vide, atjaunotne un Cēsu novada izcilības. Kāds no šiem atslēgas vārdiem dominēs katrā notikumā, ko piedzīvosim nākamajā gadā. Programma veidota, lai tā būtu iespējami starpdisciplionāra – sākot no koncertiem, izstādēm, konkursiem, beidzot ar unikāliem sporta un konferenču piedāvājumiem.