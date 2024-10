Uldis Augulis mēģinās panākt īpašās kopšanas pabalsta bērniem straujāku celšanu

Ministrs skaidroja, ka patlaban panākta vienošanās to palielināt par 75 eiro, bet viņš gribētu to palielināt straujāk. Tam pietrūkst 1,1 miljons eiro. Lūgts komentēt izmaiņas pārtikas paku izsniegšanā no nākamā gada, ministrs apgalvoja, ka jau divu iepriekšējo valdību laikā finanšu resursi šim mērķim plānoti ar cerību, ka nākotnē tam būs iespējams kaut ko pārdalīt. Tomēr šobrīd esam nonākuši situācijā, kad šādas izmaiņas bija nepieciešamas, lai pakas visā plānošanas periodā pietiktu trūcīgajiem, norādīja ministrs.